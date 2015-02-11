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رضا زغلول رئيسا للجنة الطبية للمرشحين بالسويس بعد اعتذار شوقي

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رضا زغلول رئيسا للجنة الطبية للمرشحين بالسويس بعد اعتذار شوقي رضا زغلول رئيسا للجنة الطبية للمرشحين بالسويس بعد اعتذار شوقي

أرشيفية

أصدر الدكتور محمد العزيزي وكيل وزارة الصحة بالسويس قرارا بتعيين الدكتور رضا زغلول مدير أدارة الطوارئ بالمديرية رئيسا للجنة الطبية للكشف على المرشحين بعد أن تقدم الدكتور حازم شوقي رئيس اللجنة أعتذار على الأستمرار فى المنصب بعد أختيار حزب الثورة له ليكون مرشحا ضمن قائمة ” تحيا ” بمجلس النواب.

قال الدكتور حازم شوقي فى تصريحات خاصة أن ما تردد عن أعفائه من منصبه غير صحيح وكلام مغلوط وأنه تقدم أعتذار رسمي عن منصبه لوكيل وزارة الصحة والخطاب مسجل رسميا فى سجلات الوزارة .

اضاف أنه اراد أبعاد أى شبهه عن منصبه كونه رئيس اللجنة الطبية بعد أختياره رسميا من قبل الحزب الذي ينتمي له لخوض الأنتخابات الحالية.

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