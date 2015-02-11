أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الأرصاد: انكسار حدة موجة الطقس السيئ بدءًا من الغد

Google+ Print
الأرصاد: انكسار حدة موجة الطقس السيئ بدءًا من الغد الأرصاد: انكسار حدة موجة الطقس السيئ بدءًا من الغد

الطقس

قال وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأرصاد إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى انكسار حدة موجة الطقس السيئ بدءا من الغد وستقل سرعة الرياح مع استمرار اضطراب الملاحة البحرية.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد أن الطقس غدًا سيكون شبه بارد نهارًا وشديد البرودة مساء وستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية من السبت المقبل.

وأشار إلى أن سرعة الرياح وصلت إلى 35 عقدة اليوم، والمحملة بالأتربة ونصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس لمدة شهر مقبل.

وقال إن العاصفة الترابية أثرت على موانئ الاسكندرية والسويس والبحر الأحمر، مما اضطر لإغلاقها، وظهرت بعض بوادر التحسن بعد عصر اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا