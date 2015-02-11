الأرصاد: انكسار حدة موجة الطقس السيئ بدءًا من الغد

قال وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأرصاد إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى انكسار حدة موجة الطقس السيئ بدءا من الغد وستقل سرعة الرياح مع استمرار اضطراب الملاحة البحرية.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد أن الطقس غدًا سيكون شبه بارد نهارًا وشديد البرودة مساء وستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية من السبت المقبل.

وأشار إلى أن سرعة الرياح وصلت إلى 35 عقدة اليوم، والمحملة بالأتربة ونصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس لمدة شهر مقبل.

وقال إن العاصفة الترابية أثرت على موانئ الاسكندرية والسويس والبحر الأحمر، مما اضطر لإغلاقها، وظهرت بعض بوادر التحسن بعد عصر اليوم.