محلل سياسي: أمريكا تستثمر المليارات في الجيش المصري ولن تسمح بتنويع مصادر تسليحه

قال محمد المنشاوي المحلل السياسي، إن واشنطن تهتم بقضية واحدة فيما يتعلق بعلاقات مصر مع روسيا وهي قضية التسليح، مشيرا إلى أن المنظومة التسليحية للجيش المصري أغلبها أمريكي، وحوالي 60 % من السلاح المصري أمريكي.

وأكد “المنشاوي” في مداخلة هاتفية على قناة “العربي”، الأربعاء، أن الجيش المصري خط أحمر في تسليحه، ومصر تحصل على الطائرات والمدرعات من الولايات المتحدة، وغير مسموح لمصر بالحصول على هذه الأسلحة من أي دولة اخري خصوصا روسيا ، ويمكن لمصر أن تستعين بأسلحة الدفاع الجوي التي لا توفرها واشنطن لمصر، مؤكدا أن عقيدة تسليح الجيش المصري هي مصلحة أمريكية هامة.

وأوضح المحلل السياسي أن كل ما يتم تداوله في الصحف والإعلام عن تسليح مصر من روسيا هو للاستهلاك المحلي فقط وعار من الصحة تماما، وأكد أن أمريكا تستثمر حوالي 40 مليار دولار في الجيش المصري ولن تسمح للجيش المصري بتنويع مصادر تسليحه.

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