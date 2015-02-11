أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محلل سياسي: أمريكا تستثمر المليارات في الجيش المصري ولن تسمح بتنويع مصادر تسليحه

Google+ Print
محلل سياسي: أمريكا تستثمر المليارات في الجيش المصري ولن تسمح بتنويع مصادر تسليحه محلل سياسي: أمريكا تستثمر المليارات في الجيش المصري ولن تسمح بتنويع مصادر تسليحه

قال محمد المنشاوي المحلل السياسي، إن واشنطن تهتم بقضية واحدة فيما يتعلق بعلاقات مع روسيا وهي قضية التسليح، مشيرا إلى أن المنظومة التسليحية للجيش المصري أغلبها أمريكي، وحوالي 60 % من السلاح المصري أمريكي.

وأكد “المنشاوي” في مداخلة هاتفية على قناة “العربي”، الأربعاء، أن الجيش المصري خط أحمر في تسليحه، ومصر تحصل على الطائرات والمدرعات من الولايات المتحدة، وغير مسموح لمصر بالحصول على هذه الأسلحة من أي دولة اخري خصوصا روسيا ، ويمكن لمصر أن تستعين بأسلحة الدفاع الجوي التي لا توفرها واشنطن لمصر، مؤكدا أن عقيدة تسليح الجيش المصري هي مصلحة أمريكية هامة.

وأوضح المحلل السياسي أن كل ما يتم تداوله في الصحف والإعلام عن تسليح مصر من روسيا هو للاستهلاك المحلي فقط وعار من الصحة تماما، وأكد أن أمريكا تستثمر حوالي 40 مليار دولار في الجيش المصري ولن تسمح للجيش المصري بتنويع مصادر تسليحه.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»