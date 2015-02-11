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بالفيديو.. مصر القوية: انسحبنا من الانتخابات لأن السلطة لن تسمح لنا بالفوز

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بالفيديو.. مصر القوية: انسحبنا من الانتخابات لأن السلطة لن تسمح لنا بالفوز بالفيديو.. مصر القوية: انسحبنا من الانتخابات لأن السلطة لن تسمح لنا بالفوز

قال أحمد إمام، المتحدث الرسمي باسم حزب القوية، الذي يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، إن السلطات المصرية لم تسمع لهم أو للمعارضين الفوز في الانتخابات البرلمانية القادمة، بحسب قوله.

وأضاف “إمام” في حوار على قناة “العربي”، الأربعاء، أنهم يريدون من السلطة أن توفر قانون انتخابات يسمح بمشاركة الأحزاب السياسية ، مؤكدا بان هذه السلطة قامت باصدار قانون انتخابات يقصي الأحزاب من الانتخابات لأن 80 % فردي و20 % قوائم.
> وأوضح أن النظام الحالي لم يأخذ أي إجراءات حول توفير مناخ انتخابي سواء بالإفراج عن المعتقلين أو إلغاء قانون التظاهر.
> وزعم أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة عبارة عن ورددة في جاكيت النظام الملطخ بالدماء، على حد تعبيره.

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