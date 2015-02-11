أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أول محادثات “غير مباشرة” بين البرلمانين المتنازعين في ليبيا

Google+ Print
أول محادثات “غير مباشرة” بين البرلمانين المتنازعين في ليبيا أول محادثات “غير مباشرة” بين البرلمانين المتنازعين في ليبيا

مجلس النواب الليبي في طرابلس- أرشيفية

عقد وفدان من البرلمانين الليبيين المتنازعين لاول مرة الاربعاء في غدامس (600 كلم جنوب غرب طرابلس) محادثات “غير مباشرة” برعاية الامم المتحدة، بحسب بعثة المنظمة الدولية في ليبيا.

وقال رئيس البعثة الدولية برناردينو ليون في مؤتمر صحافي ان المحادثات كانت “ايجابية وبناءة”. وشارك ممثلون عن الليبية المعترف بها دوليا ومنافسها المؤتمر الوطني العام في الاجتماع.

واوضح انه عقد “اجتماعين منفصلين” مع وفدي البرلمان المعترف به دوليا والمؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته).

واوضح احد المشاركين في المحادثات من دون ان يكشف هويته ان “ليون كان يتنقل طوال اليوم بين الوفدين الموجودين في قاعتين منفصلتين ولم يتمكن من جمعهما الى طاولة واحدة”.

ووعد ليون الذي وصف المحادثات بانها كانت “عامة” باستئناف الحوار بين الجانبين “في الايام المقبلة” من دون تفاصيل إضافية.

وأصبح في ليبيا الغارقة في السلاح والفصائل المسلحة عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في 2011، برلمانان وحكومتان وسط الحرب الدائرة بين الميليشيات للسيطرة على المدن والثروة النفطية في البلاد.

وعقد اول اجتماع للحوار في جنيف في يناير الماضي قالت الامم المتحدة انه انتهى “في جو ايجابي”.

وشاركت الحكومة المعترف بها دوليا في حوار جنيف مع عدد من معارضيها، في غياب ممثلين للحكومة المنافسة التي تتخذ من طرابلس مقرا.

وتسيطر قوات فجر ليبيا على طرابلس وهي ائتلاف من مجموعات مسلحة غالبيتها اسلامية، وأقامت هذه القوات حكومة موازية في طرابلس بعد ان طردت منها الحكومة المعترف بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا