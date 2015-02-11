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محافظ سوهاج يصدر قرارًا بإزالة المطبات والإشغالات بالشوارع

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محافظ سوهاج يصدر قرارًا بإزالة المطبات والإشغالات بالشوارع محافظ سوهاج يصدر قرارًا بإزالة المطبات والإشغالات بالشوارع

عقد الدكتور  إيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ظهر اليوم اجتماعا موسعا للوقوف على أهم المشكلات والمعوقات بالمحافظة ووضع خطط لمواجهه هذه المعوقات .

وحضر الاجتماع المهندس  شعبان قنديل ـ السكرتير العام المساعد للمحافظة و رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة ووكلاء وزارات التربية والتعليم والصحة والزراعة والشباب والرياضة والتموين ومديرى إدارات المرور والمرافق .

وتحدث المحافظ خلال الاجتماع عن عدم وجود أى تغيير فى المحافظة منذ قدومه اليها فى أى من المجالات مشيرا إلى وجود بعض الظواهر كظاهرة مرور السيارات فى الاتجاه المعاكس وكثرة المطبات بالشوارع ومرور عربات الكارو فى الشوارع الرئيسية ووجود بعض الإشغالات على الأرصفة وفى الطرق ما يعطل حركة المرور ويتلف المظهر الجمالى والحضارى.

وقرر إزالة كافة المطبات واستبدالها بمطبات حديثة ومصادرة كافة عربات الكارو التى يتم ضبطها بالشوارع وانشاء أماكن ” حضانات ” لتخزين هذه العربات  بعد اعداد الدراسات اللازمة لذلك لضمان عدم عودتها للشوارع مرة اخرى والزام المحلات التجارية بوضع سلة للقمامة اما كل محل مشيرا إلى أن المحافظة بصدد الإتفاق مع رؤساء بعض البنوك لتجميل وتطوير الميادين العامة بالمحافظة .

كما ناقش ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية وضرورة التصدى لها والتى بلغت طبقا لرواية المهندس  السيد عطية ـ وكيل وزارة الزراعة بسوهاج منذ قيام الثورة وحتى الآن حوالى 70 ألف و 704 حالة تعدى مما يعد مؤشرا خطيرا لضياع اجود الاراضى الزراعية بسوهاج .

وأكد على ضرورة التصدى لهذه الظاهرة من خلال عمل محاضر تبوير لأصحاب الأراضى التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم عودة البناء عليها مرة أخرى ، وفى نهاية الاجتماع أكد المحافظ أنه يتمنى أن يرى مواطنو سوهاج بلدهم نظيفة وجميلة لذا فيجب على كافة العاملين بالمحافظة أن يعملوا كمنظومة واحدة تقدم رسالة للمواطنين فالجميع مسئول عن المحافظة ويجب أن يسعى لخدمتها.

وأضاف أنه على كل مسئول عندما يرى خطأ فى مكان ما  لا يجب أن يسكت عليه واعدا بتلبية كافة طلبات رؤساء المراكز والأحياء .

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