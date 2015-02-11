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القسام تنفي مقتل أحد قادتها في قصف مصري على شمال سيناء

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القسام تنفي مقتل أحد قادتها في قصف مصري على شمال سيناء القسام تنفي مقتل أحد قادتها في قصف مصري على شمال سيناء

كتائب القسام

نفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس″، صحة خبر نشرته بعض وسائل الإعلام، يفيد بمقتل قيادي منها، في غارة شنها الجيش المصري، على محافظة شمال سيناء المصرية.

وقالت الكتائب في تصريح صحفي وصل وكالة الأناضول نسخة منه، مساء الأربعاء: “ننفي الخبر الذي تناقلته وسائل إعلام حول مقتل أحد قادتنا في قصف للجيش المصري في سيناء ونؤكد أنه ليس لدينا أي عناصر أو قادة يعملون خارج فلسطين”.

وشددت على أن ساحة عملها “منحصرة داخل أراضي فلسطين المحتلة فقط” وأن بوصلتها “موجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي”.

ودعت سائل الإعلام إلى عدم التعاطي مع الأخبار المفبركة التي تهدف إلى تشويه الصورة الناصعة للمقاومة الفلسطينية.

وكانت وسائل إعلام مصرية ودولية، ذكرت الخميس، أن أحد قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام، ويدعى عبد الإله قشطة، قُتل في مدينة الشيخ زويد، إثر قصف جوي بواسطة طائرات الأباتشي المصرية ضد معاقل الجماعات المسلحة، الجمعة الماضية، وأضافت نقلا عن مصادر أمنية مصرية، إنه قُتل خلال “اجتماعه بعناصر من بيت المقدس، وتم نقل جثمانه في سرية تامة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق حيث دفن هناك”.

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