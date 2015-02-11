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إقامة 5 مشاريع بالمنطقة الحرة بالسويس بتكلفة 15.5 مليون دولار

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إقامة 5 مشاريع بالمنطقة الحرة بالسويس بتكلفة 15.5 مليون دولار إقامة 5 مشاريع بالمنطقة الحرة بالسويس بتكلفة 15.5 مليون دولار

محافظ السويس

عقد مجلس إدارة المنطقة الحرة بالسويس جلسته برئاسة اللواء العربي السروي محافظ السويس وبحضور أكرم كمال رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة واللواء هشام أبو سنة رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الحرة.

وفي الجلسة وافق المجلس علي إقامة خمس مشروعات تخزينية وخدمية باستثمارات تبلغ 15.5مليون دولار ، وأعطي المحافظ مهلة 6 أشهر لأصحاب هذه المشروعات التي تمت الموافقة عليها لتبدأ التنفيذ الفعلي وإلا سيتم سحب الأراضي وإلغاء المشروع.

وقرر المحافظ عرض أحد المشروعات الخاصة باستيراد وتخزين مواد كيماوية علي اللجنة العليا للبيئة بالسويس لتنفيذ الاشتراطات البيئية المحددة لهذه المشروعات من أجل سلامة المجتمع ، كذلك التأكيد علي صحة وسلامة العاملين والتأمين الصحي والاجتماعي بالمشروعات الجديدة التي تقام بالمناطق الحرة بالسويس .

كما تمت الموافقة على عدة تعديلات لمشروعات قائمة شملت تعديل مواد فى العقد الأساسى لبعض الشركات مثل تعديل اسم المشروع أو اعتماد مقر إداري أو زيادة رأس المال أو إعادة توزيع حصص المساهمة أو دخول و خروج شركاء أو إضافة أنشطة إلى الغرض المصرح به ، كما تمت الموافقة على اعتماد التكاليف الاستثمارية لعدد 4  مشروعات .

وفي الجلسة وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة إلغاء عدد 3 مشروعات وسحب الأراضي لعدم الجدية في التنفيذ بالإضافة إلي 14 مشروعاً تمت الموافقة علي إلغائهم وسحب الأراضي الخاصة بهم في الجلسة السابقة .

وأكد جاد عساف مدير الإدارة المركزية لجمارك السويس وعضو المنطقة الحرة بأن التشغيل التجريبي لميناء الأدبية الجاف سيبدأ في مارس 2015  ليكون إضافة جديدة لمدن القناة بصفة خاصة ومحافظات بصفة عامة في مجال النقل والموانئ في وجود موانئ كبيرة مثل الأدبية والسخنة.

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