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محافظ السويس: مشروع المنطقة الروسية بعتاقة أمل الشباب

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محافظ السويس: مشروع المنطقة الروسية بعتاقة أمل الشباب محافظ السويس: مشروع المنطقة الروسية بعتاقة أمل الشباب

محافظ السويس

قال اللواء العربي السروي محافظ السويس أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية التى تم توقيع بروتوكولها أمس بين وروسيا بحضور الرئيس وبوتن وستقام بمنطقة عتاقة بحدود المحافظة ستكون فاتحة خير على الشباب وستستفيد منها المحافظة وستساهم فى القضاء على البطالة.

وأضاف محافظ السويس فى تصريحات خاصة أن المنطقة التى سيقام عليها المشروع تقع تحت ولاية وزارة الصناعة ، موضحا أنه لا يوجد حتي الأن أى بيانات و تحديد رسمي لمساحة المشروع وعدد المشروعات التى ستقام .

تابع وأنه يتوقع أنه خلال الفترة القادمية سيكون هناك اجتماعات ولجان على جانب الحكومي والتنفيذي للوقوع على شكل المنطقة الصناعية الجديدة والأنتهاء من جميع الأجراءات الادارية والفنية.

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