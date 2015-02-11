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رؤساء الكنائس المصرية يبدأون فعاليات اليوم الثالث لأسبوع الصلاة بالكاتدرائية

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رؤساء الكنائس المصرية يبدأون فعاليات اليوم الثالث لأسبوع الصلاة بالكاتدرائية رؤساء الكنائس المصرية يبدأون فعاليات اليوم الثالث لأسبوع الصلاة بالكاتدرائية

الكاتدرائية المرقصية بالعباسية

ترأس عددا من الأساقفة صلوات العشية مساء اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وذلك فى فعاليات اليوم الثالث من أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس ومن أجل والعالم.

وشارك فى الصلاة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الانبا بيشوى،الأنبا يؤانس اسقف الخدمات العامة، الأنبا رويس الأسقف العام، الانبا بافلى الأسقف العام لكنائس عزبه النخل، وآخرين.

ويترأس البابا تواضروس الثانى صلوات الكنائس المصرية ويلقى العظة ، بحضور الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس صفوت البياضي، والمطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية، والمطران نيقولا أنطونيو، مطران طنطا للروم الأرثوذكس بطنطا والمتحدث باسمها، وعدد من ممثلي الكنائس، ومجلس كنائس الشرق الأوسط ووفود من الكنائس المختلفة

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