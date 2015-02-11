محافظ سوهاج يناقش مشكلات المواطنين التى رصدها خلال تفقده المدينة‎

عقد الدكتور إيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج صباح اليوم اجتماعا لمناقشة عدد من المشكلات التى عبر عنها المواطنين اثناء تفقد المحافظ لعدد من شوارع المحافظة امس والتى تمثلت فى نقص اسطوانات البوتاجاز ونقص الخبز ببعض المراكز وتفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية وتوفير السلع اللازمة بها وخاصة اللحوم .

حضر الاجتماع المهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد و د. محمد عبدالعال وكيل وزارة الصحة وشمس الدين يوسف وكيل وزارة التموين و عطية وكيل وزارة الزراعة واحمد الناظر رئيس الغرفة التجارية بسوهاج ود. مصطفى والى مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الصحة وعصام السمان مدير الجمعية الاستهلاكية وبعض مديرى الادارات بالديوان العام .

وفى بداية الاجتماع أكد المحافظ لجميع الحضور على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وضرورة التنظيم وتوحيد الاتجاه مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل بروح يملأها الأمل والتحدى وأنه يجب وضع رؤية واضحة للتعامل مع القضايا والمشكلات التى يعانى منها المواطن فى سوهاج من خلال خطوات محسومة علميا وإداريا داعيا إلى ضرورة مضاعفة الجهد وعدم الإعتماد على الحلول التقليدية فى التعامل مع هذه المشكلات وأهمية التفكير خارج الصندوق من خلال عمل خطة لهذه المشكلات ووضع حلول عاجلة وحلول بديلة لكل مشكلة .

وفيما يخص مشكلة الخبز أكد وكيل وزارة التموين أن هناك نقصا فى الحصة المخصصة لبعض مراكز الجنوب مشيرا إلى أن هذه المشكلة ستنتهى بتطبيق منظومة الخبز فى سوهاج وهو ما رفضه المحافظ اثناء الاجتماع مشددا على رفضه الانتظار لحين تطبيق المنظومة وضرورة ايجاد حل عاجل للمشكلة الان من خلال طلب دعم لسد العجز بهذه المراكز والتنسيق بالتعاون مع المراكز الاخرى وقال : لن اقبل بسياسة حل المشكلات عن طريق التليفون داعيا وكلاء الوزارات الى التحرك الفورى والسفر الى القاهرة ومقابلة الوزير المختص وعرض المشكلة والعودة بالحلول مؤكدا ان القائد الحقيقى هو من يقلب الموازين ويحول نقاط الضعف الى نقاط قوة .

وبالنسبة لمشكلة نقص اسطوانات البوتاجاز كلف المحافظ وكيل وزارة التموين بالسفر الى القاهرة فورا ومقابلة وزير البترول وعرض المشكلة وايجاد حلول عاجلة لها مؤكدا بانه لن يقبل بتكرار المشكلات ولن يصمت على أى خلل قائلا “: كلنا هنا من أجل خدمة المواطن والعمل على توفير أبسط حقوقه فى الاكل والتعليم والعلاج”.

كما قرر المحافظ أثناء الاجتماع منع بيع اللحوم بالشوادر المنتشرة بالشوارع و الميادين لعدم توافر الشروط الصحية بها على أن تباع اللحوم بمنافذ الجمعيات الاستهلاكية و الشوادر المطابقة للمواصفات فقط مشددا على أهمية تفعيل الدور الرقابى على منافذ بيع السلع الغذائية وذلك حفاظا على صحة المواطنين .