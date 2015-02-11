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الرئيس السيسي يتلقى موافقة أمير الكويت على حضور المؤتمر الاقتصادي

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الرئيس السيسي يتلقى موافقة أمير الكويت على حضور المؤتمر الاقتصادي الرئيس السيسي يتلقى موافقة أمير الكويت على حضور المؤتمر الاقتصادي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية السفير سالم غصاب الزمانان سفير دولة الكويت بالقاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن سفير دولة الكويت سلم رسالة شخصية من سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، تضمنت قبول الدعوة الموجهة إلى سموه من الرئيس السيسي لحضور المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ، تقديراً للمكانة الكبيرة لمصر وشعبها، وتجسيداً لأواصر العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب عن تقديره لسرعة استجابة سمو الأمير للدعوة لحضور المؤتمر، مثمناً حكمة الرأي وصواب الرؤية لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، وجهوده الدؤوبة على الصعيد الإنساني، والتي أرست مكانته البارزة على المستويين العربي والدولي.

وطلب الرئيس السيسي من سفير دولة الكويت نقل تحيات وتقدير ، قيادة وحكومة وشعباً إلى سمو الأمير، معرباً عن تطلعه لاستقبال سموه خلال المؤتمر الاقتصادي.

وقد تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كما تم تناول آخر الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي، وما يتيحه من فرص كبيرة وواعدة للاستثمار في مصر.

أ ش أ

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