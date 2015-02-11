السلطانة خديجة ستتزوج قريباً

كشفت قناة "ستار" التركية في تقرير إخباري عزم الممثلة التركية سلمى أرجش الشهيرة بالسلطانة خديجة على الزواج قريباً، بعد قصة حب دامت عام ونصف العام من حبيبها جان أوز ياينليري.

وذكرت القناة أن الزواج قد يتم في نهاية حزيران المقبل بعد انتهاء عرض مسلسلها الجديد "ادعني إلى زفافك" الذي يشاركها بطولته الممثلان سنيم كوبال الشهيرة بنور،وبينو يلديريملار الشهيرة بفكرت.

يذكر أن سلمى ستبقى فترة طويلة في تركيا للبحث عن فستان زفاف مميز، وللإشراف على ديكورات منزل الزوجية الجديد الذي ستقيم فيه.

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