«تحيا مصر» يرحب بزيارة «بوتين»: فرصة جيدة لبحث العلاقات الثنائية

رحب تحالف «تحيا مصر»، بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر، مؤكدًا أن الزيارة تُشكل فرصة جيدة لبحث العلاقات الثنائية، والتشاور حول الأوضاع في المنطقة والعالم.

وقالت الدكتورة ناهد شاكر، عضو لتحالف، في بيان الأربعاء، إن زيارة «بوتين» حملت عدة مضامين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، في مقدمتها الملف الأمني لمنطقة الشرق الأوسط، ولا سيما خطر الإرهاب، والوضع في سوريا والعراق وليبيا، والملف السياسي والتعاون الاقتصادي بين القاهرة وموسكو.

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي تتويجًا للجهود التي ظل يبذلها مسؤولو الدولتين خلال العامين الماضيين، من أجل تعزيز العلاقات التي ازدادت في المجال العسكري والشراكة الاقتصادية، والتفاهم السياسي، إضافة إلى التنسيق الدولي بين القاهرة وموسكو بشأن مكافحة الإرهاب.