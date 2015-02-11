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باسم يوسف يكشف حقيقة علاقته بتوقف برنامج جون ستيوارت

  • مصر
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كشف الإعلامي باسم يوسف، حقيقة علاقته بإيقاف برنامج جون ستيوارت، «ديلي شو» الأمريكي.

وقال «يوسف»، في حسابه على «تويتر»، الأربعاء، إن «الصحافة إياها عاملة ربط غير منطقي بين استضافة جون ستيوارت ليا و تركه البرنامج»، مضيفًا: «يا سلام يا اخويا، ده ايه الجبروت اللي أنا فيه ده؟».

وتابع: «للعلم ده كان موضوع قديم، والقرار اتأجل اكتر من مرة و كمان برنامجه مستمر لحد آخر الموسم، ١٧ سنة كتير لأي حد كتر خيره».

وكان الإعلامي الساخر جون ستيوارت أعلن توقفه عن تقديم برنامجه الشهير The Daily Show، بعد 15 عامًا، بعدما استضاف الإعلامي المصري باسم يوسف في آخر حلقاته.

وأعلن «ستيوارت» توقفه عن تقديم البرنامج، مساء الثلاثاء، خلال تسجيل حلقته، حسب موقع Huffington Post، كما أكدت قناة Comedy Central، التي تذيع البرنامج، الخبر في تغريدة.

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