«المفوضين» يوصي بعدم إختصاص مجلس الدولة بحرمان «أعضاء الخمسين» من التعيين

أوصت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين، بإصدار حكم من محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بحرمان أعضاء لجنة «الخمسين» الأصليين واﻻحتياطيين، وكذلك أعضاء لجنة «العشرة»، الذين اختيروا لوضع تعديلات دستور 2012 المعطل من التعيين بالوظائف العامة، والمجالس النيابية أو الترشح لها أو للانتخابات الرئاسية.

وقال التقرير الذي أعده المستشار هاني عوض، تحت إشراف المستشار محمد سامي، إن المشرع الدستوري استنهض همة المواطن للمشاركة في الحياة السياسية، بأن أوجب على كل مواطن مصري مباشرة حقوقه السياسية ومنها ما يندرج تحت حق اﻻنتخاب والترشح كحق دستوري، وأعلى من شأن هذا الحق بأن جعله واجبًا وطنيًا.

وأشار التقرير، إلى أن تولي الوظائف العامة، وكذلك التعيين أو الترشح للمجالس النيابية أو لرئاسة الجمهورية هي من الحقوق التي كفلها الدستور، وينظم القانون شروط ممارستها أو الحرمان منها، لذا فأمر حرمان مواطنين بأعينهم من تولي الوظائف أو الترشح أو التعيين هو من الأمور المقررة للسلطة القائمة بأمور التشريع في البلاد، سواء كانت مجلس النواب أو رئيس الجمهورية حال عدم وجود مجلس النواب لعدم انتخابه.

جاء ذلك في الدعوى رقم 15427 لسنة 68، والمقامة من المحامي جمال عبدالحليم، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، بصفتيهما، والذي أوضح في دعواه أنه كان لزامًا وواجبًا على أعضاء اللجنتين وضع نص ضمن تعديلات الدستور يحرمهم من تقلد المناصب بالدولة، درءا لشبهة تحقيقهم مصالح شخصية.