مبعوث الأمم المتحدة يقترح على “الأسد” تجميد العمليات العسكرية فى حلب

كشف ستيفان دي مستورا المبعوث الخاص للأمين العام المعني بسوريا إنه ناقش مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي إقتراحا بتجميد القتال في حلب،و سبل التخفيف من العنف، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط وأوسع لجميع السوريين.

و قال دي مستورا مقابلاته المستمرة على مدى يومين في دمشق، ركزت على جهود تيسير العملية السياسية للوصول إلى حل للنزاع الذي طال أمده، مشددا على عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية.

> ورفض المبعوث الخاص الإدلاء بتفاصيل إضافية عن فحوى مناقشاته، وذكر أنه سيقدم تقريرا بهذا الشأن للأمين العام ومن ثـم إلى مجلس الأمن الدولي في اجتماع يتناول الوضع في سوريا في السابع عشر من الشهر الحالي.