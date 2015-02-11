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التحالف الدولي ينفذ ضربات ضد “داعش” في سوريا والعراق

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التحالف الدولي ينفذ ضربات ضد “داعش” في سوريا والعراق التحالف الدولي ينفذ ضربات ضد “داعش” في سوريا والعراق

طائرات التحالف الدولى

قال الجيش الأمريكي الأربعاء إن الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف شنوا 4 ضربات جوية ضد أهداف تابعة للدولة الإسلامية في سوريا و6 ضربات أخرى على أهداف للتنظيم المتشدد في العراق.

وأضافت قوة المهام المشتركة في بيان أن من بين الضربات التي وجهت في سوريا بين الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء والثامنة صباحا اليوم الأربعاء كانت هناك ضربتان بالقرب من كوباني أصابتا موقعين تابعين للدولة الإسلامية هما وحدة تكتيكية ونقطة تفتيش.

وتابع البيان أنه في العراق استهدفت مواقع بالقرب من بيجي وكركوك والموصل والفلوجة فأصيبت وحدات تكتيكية ومركبات ومدفع آلي ثقيل.

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