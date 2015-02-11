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الأقصر تبحث خطط تأمين المناطق الأثرية والمنشآت الحيوية بالمحافظة

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الأقصر تبحث خطط تأمين المناطق الأثرية والمنشآت الحيوية بالمحافظة الأقصر تبحث خطط تأمين المناطق الأثرية والمنشآت الحيوية بالمحافظة

محافظ الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية

زار الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر مديرية الأمن اليوم الأربعاء لبحث آخر التطورات الأمنية والخطط الجديدة لتأمين المناطق الأثرية والمنشآت الحيوية بالمحافظة .

وكان في استقبال بدر بمقر مديرية الأمن اللواء حسام المناوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر والقيادات الأمنية بالمديرية .

وتطرق اللقاء لبحث العديد من الملفات الأمنية بالمحافظة والتي يأتي علي رأسها الحملات الأمنية التي تشنها الأجهزة الأمنية لفرض الأمن والانضباط في الشارع واستهداف البؤر الاجرامية وحائزي الأسلحة النارية فضلا عن حملات إزالات التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإشغالات الطرق .

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