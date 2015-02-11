“الصحة” ومنظمة اليونيسيف يعتمدان الخطة السنوية لخفض معدل وفيات الأطفال والأمهات

وقع عادل عدوي وزير الصحة مساء اليوم الخطة السنوية للتعاون بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة “اليونيسيف” لعام 2015/2016، بحضور ممثلي منظمة اليونسيف في مصر.

وأشار وزير الصحة إلى أن خطة العمل المشتركة مع منظمة اليونيسيف تهدف إلى خفض معدل الأمراض والوفيات بين الأمهات والأطفال، والحد من عدم المساواة في تقديم الخدمات الصحية، خاصة في المناطق الأكثر فقرًا في صعيد مصر، والتي تعد من أولويات وزارة الصحة والسكان الاهتمام بالصحة والتنمية في قرى صعيد مصر.

وأوضح عدوي أن الخطة تشمل عنصران أساسيان، أولها “الوصول إلى الاستفادة القصوى من خدمات الرعاية الصحية الأولية بشكل متكامل ومستمر”، وثانيها “تعزيز السياسات العامة الإجتماعية وبرامجها، بما يساهم في تعزيز حقوق الأم والطفل وتحسين صحتهم”، لافتًا إلى أن هذه الخطة السنوية حققت نجاحًا ملموسًا خلال السنوات الماضية في خفض معدل وفيات الأمهات والأطفال، بما يفوق الأهداف الإنمائية للألفية، وخاصة الهدف الرابع منها ” خفض وفيات الأطفال ” حيث وصل معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في مصر إلى (27) حالة لكل (1000) مولود حي -أي انخفض معدل الوفيات للأطفال بنسبة 74% وكان من المستهدف 66%-، وهو ما شجع على تكاتف جميع الجهات المعنية بصحة الأم والطفل، لتحقيق الهدف الخامس الخاص بـــ ” خفض معدل وفيات الأمهات ” ليصل إلى (52) حالة وفاة لكل (100ألف) حالة ولادة عام 2013 ، بعد أن كان (174) حالة لكل (100ألف) حالة ولادة عام 1992.