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نتنياهو: زيارتى للولايات المتحدة ليست للمواجهة وإنما لتمثيل إسرائيل

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نتنياهو: زيارتى للولايات المتحدة ليست للمواجهة وإنما لتمثيل إسرائيل نتنياهو: زيارتى للولايات المتحدة ليست للمواجهة وإنما لتمثيل إسرائيل

نتنياهو

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ظهر الأربعاء، أن تكون المواجهة هدفا له خلال زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة والمقررة أوائل الشهر المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها خلال زيارة أجراها لمستوطنة “عيلي”، شمالي الضفة الغربية، حيث التقى رئيس المعهد الديني في المستوطنة وعدد من طلاب المعهد.

ونقل الموقع الالكتروني للمحطة الإسرائيلية السابعة التابعة للمستوطنين الإسرائيليين عن نتنياهو قوله: “لست ذاهب إلى الولايات المتحدة للمواجهة، وإنما اذهب للحديث نيابة عن إسرائيل”.

وكان نتنياهو يشير بذلك إلى الخلافات الإسرائيلية – الأمريكية حول المفاوضات الدولية الجارية مع إيران حول الملف النووي الإيراني والمتوقع أن يركز عليها في خطابه أمام الكونغرس الامريكي يوم 3 مارس المقبل.

ولفتت الإذاعة الإسرائيلية العامة إلى أن عدد من نشطاء حزب “ميرتس″ اليساري الإسرائيلي تظاهروا قبالة المعهد الديني الذي زاره نتنياهو في المستوطنة.

ونقلت عن المتظاهرين قولهم إن “رئيس الوزراء يوظف طاقاته في توسيع المستوطنات بما يؤدي إلى عزل إسرائيل في الساحة الدولية”.

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