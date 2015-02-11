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مباحث التموين تضبط أكبر قضية غش تجارى ببورسعيد

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مباحث التموين تضبط أكبر قضية غش تجارى ببورسعيد مباحث التموين تضبط أكبر قضية غش تجارى ببورسعيد

11 فبراير 2015 | 6:47 مساءً

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مباحث التموين تضبط اكبر قضية غش تجارى ببورسعيد

أرشيفية

جمال نوفل

تمكنت مباحث تضبط اكبر قضية غش تجارى ببورسعيد  مصنع محلى لإنتاج حقائب السفر “ماركات عالمية” وبيعها كونها مستوردة بأعلى الأسعار.

وكانت التحريات توصلت  إلى قيام  محمود أحمد على النشار  مقيم دائرة قسم العرب بتصنيع حقائب السفر مختلفة الأحجام “ماركات عالمية” وذلك داخل مصنع “الفيروز” خاصتة والكائن بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد  وتغليفها ووضع بيانات عليها “تيكت -لابل” تفيد بكونها مستوردة من الخارج ثم وضعها داخل حاويات ونقلها الى مختلف انحاء الجمهورية وبيعها بأسعار باهظة بزعم كونها مستوردة من الخارج عبر ميناء بورسعيد البحرى “بخلاف الحقيقة”.

وتمت مداهمة المصنع  ما أسفر عن ضبط عدد (2000) حقيبة مصنعة ومغلفة وعدد (1500) حقيبة تحت التصنيع و عدد (6) ماكينة تصنيع كبيرة وعدد (4) ماكينة خياطة بالإضافة الى كميات كبيرة من المقابض – العجل – رقم سرى – سوستة – مسامير – كبسولات – شاسية حقيبة – اقمشة  .

بسؤال المسؤل عن المصنع ويدعى  محمد عبد الرازق سليم – مقيم نطاق حى الشرق اقر بمضمون ماجاء بالتحريات والضبط واعترف بقيامهم بصناعة وتجميع تلك الحقائب ووضع غلاف و بيانات “تيكت -لابل” على الحقيبة لتبدوا وكأنها مستوردة من الخارج “الصين” بخلاف الحقيقة حتى يمكن بيعها بأسعار باهظة بمختلف انحاء الجمهورية .

 وجه اللواء إسماعيل عز الدين  مساعد وزير الداخلية – مدير أمن بورسعيد الشكر لضباط قسم شرطة التموين  حيث أمر بالتحفظ على المصنع والمضبوطات على ذمة تصرفات النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض لمباشرة التحقيق.

2015-02-11

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