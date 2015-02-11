محافظ المنوفية يقرر منح صلاحيات واسعة لرؤساء المدن لخدمة الأهالى

قال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية إنه سيولى اهتماما كبير للانتهاء من المشروعات المتوقفة بمراكز المحافظة ومن اهمها استكمال الصيانه الكاملة لكوبرى شبين الكوم العلوى وكذلك طريق طملاى شبين الكوم بتعويض المزراعين بارض بديلة فى مدينة السادات .

وأشار فى تصريحات صحفية إلى أنه سيتم الاهتمام بالمواطن فى الدرجة الاولى وتطبيق القانون بحسم ورحمة وكذلك تشجيع جانب الاستثمار فى مراكز المحافظة .

وأضاف أنه لن يقوم بحركة محليات فى الفترة القادمة بل سيتم اعطاء صلاحيات اوسع لرؤساء المدن والمراكز لخدمة المواطنين.

وتابع محافظ المنوفية إلى أنه لا يحتاج الى مستشارين معه بل سيكتفى بالمستشار الذى عينته الدولة والذى يزور المحافظة اسبوعيا لدراسة مشاكل المحافظة والعمل على حلها .

وأكد أنه تم استرداد مبانى عملاقة مهملة تم بناءها وتركها المسئولين فى مدينة السادات والتى كلفت الدولة اموال باهضة وسيتم استغلالها بانشاء الادارة العامة لمكافحة المخدرات وكذلك مجلس المدينة وتم الصراع عليه لاسترداه لمدة 11 عام.