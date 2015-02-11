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رئيس هيئة الأركان الأردنية: سنقوم “بكل شيء” لهزيمة تنظيم داعش

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رئيس هيئة الأركان الأردنية: سنقوم “بكل شيء” لهزيمة تنظيم داعش رئيس هيئة الأركان الأردنية: سنقوم “بكل شيء” لهزيمة تنظيم داعش

داعش

قال رئيس هيئة الاركان المشتركة الاردنية من بغداد الاربعاء، إن بلاده المنضوية في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية، ستقوم “بكل شيء” لهزيمة التنظيم الذي اعدم مؤخرا طيارا اردنيا اسيرا لديه.

وقال الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن في مؤتمر صحافي مع وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي “سنعمل كل شيء في سبيل ان نهزم هذا التنظيم”.

اضاف المسؤول الاردني، وهو مستشار للقائد الاعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، “لن نتردد كقوات مسلحة اردنية والجيش العراقي الشقيق بان نعمل معا حتى نهزم هذا التنظيم في اي مكان، في داخل العراق او سوريا أو أي مكان”.

واشار الى ان “قدومي الى العراق الشقيق، رسالة من جلالة الملك القائد الاعلى للقوات المسلحة والشعب الاردني، باننا واخواننا في العراق الشقيق في خندق واحد”.

وقال العبيدي ان “ملك الاردن اوعز بان كافة امكانات القوات المسلحة الاردن متاحة امام الجيش العراقي”، وان هذا الامر “اكده رئيس الاركان”.

وشدد وزير الدفاع العراقي على ان “التنسيق سيكون عاليا” بين جيشي البلدين “لمحاربة الارهاب”.

ويسيطر تنظيم الدولة الاسلامية اثر هجوم كاسح شنه في يونيو، على مساحات واسعة في العراق، بينها غالبية محافظة الانبار (غرب) الحدودية مع الاردن وسوريا والمملكة العربية .

ويشارك الاردن في التحالف الدولي بقيادة واشنطن الذي ينفذ منذ أغسطس ضربات جوية ضد مناطق تواجد التنظيم في العراق. ووسع التحالف في سبتمبر من ضرباته لتشمل مناطق تواجده في سوريا.

وكثفت عمان من ضرباتها الجوية ضد التنظيم في الايام الماضية، بعدما نشر الاخير في الثالث فبراير شريطا مصورا يظهر قيامه باعدام الطيار الاردني معاذ الكساسبة حرقا. اسر التنظيم الكساسبة في 24 ديسمبر بعد تحطم طائرته المقاتلة في شمال سوريا.

تستضيف قواعد عسكرية اردنية مقاتلات فرنسية واماراتية تشارك في الضربات الجوية ضد التنظيم.

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