«هاشم» يطالب وزير الثقافة بعدم الأخذ بالدعوات المطالبة بمصادرة بعض الكتب

شكر محمد هاشم، مدير دار «ميريت» للنشر، وأحد أبرز الشخصيات في المشهد الثقافي المصري، الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب علي التنظيم الجيد للمعرض هذا العام، مطالبًا وزير الثقافة، الدكتور جابر عصفور، بخصم ٥ أيام من مستحقات منظمي المعرض لدي الناشرين، ومهاجمًا دعاوي مصادرة كتبًا يراها البعض «ذات مضمون متطرف».

وجاءت تصريحات «هاشم»، في المؤتمر الصحفي الذي أقامته هيئة الكتاب، وحضره وزير الثقافة بمناسبة نهاية المعرض، ثم وجه حديثه إلي الوزير مطالبا إياه بخصم ٥ أيام من المستحقات المفروضة علي دور النشر الخاصة بسبب الخسارة التي وقعت عليهم نتيجة ضعف الإقبال في الأيام التي أغلق فيها الأمن البوابات المطلة علي شارع صلاح سالم، والمجاورة لمحطة مترو أرض المعارض، بالإضافة إلي سوء الأحوال الجوية.

وفي كملته في المؤتمر طالب «هاشم» وزير الثقافية بعدم الاستماع إلي الدعوات التي تطالب بمصادرة بعض الكتب التي يراها البعض تحمل فكرًا متطرفا، مؤكدًا علي رفض مبدء مصادرة الفكر.

وأكد على أن وزارة الثقافة ومن ورائها الدولة، بإمكانها أن تصدر خطابًا وثقافة أقوى من أي ناشر بما تملكه من إمكانيات وأن المصادرة لم تكن حلا في أي وقت، وهو ما رد عليه الوزير قائلا: «اتفق معك تماما».