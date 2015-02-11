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وفد عسكري إيطالي لرئيس الأركان: ندعم مصر وشعبها في حربهما ضد الإرهاب

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التقى الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق إنزو ستيفانيتي، أمين عام وزارة الدفاع الإيطالية، والوفد المرافق له الذي يزور حالياً.

تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التعاون والعلاقات العسكرية المتميزة التي تربط القوات القوات المسلحة لكلا البلدين، كما تطرق اللقاء لما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأعرب الوفد عن دعم إيطاليا لمصر وتضامنها مع الشعب المصري في حربه ضد الإرهاب، وجهود مصر الرشيدة نحو استعادة التوازن الاقتصادي والأمني واستكمال خارطة المستقبل، مؤكدين قناعتهم بضرورة استعادة مصر دورها الاستراتيجى والفعال في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة .

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير الايطالي بالقاهرة .

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