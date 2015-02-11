«الكرامة» يحسم موقفه من الانتخابات البرلمانية السبت

قال الدكتور محمد بسيوني، الأمين العام لحزب الكرامة، إن الهيئة العليا للحزب ستعقد اجتماعًا السبت المقبل، لحسم موقفها من خوض الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن الاتجاه الغالب بالحزب يؤيد مقاطعة الانتخابات.

وأضاف «بسيوني»، لـ«المصري اليوم»، أن المقاطعة تأتي لعدة أسباب منها عدم تحقيق إحدى المطالب الخمسة التي نادى بها تحالف التيار الديمقراطي، على رأسها إقالة وزير الداخلية بعد مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، وعدم هيكلة وزارة الداخلية، وتعديل قانون التظاهر.

وأشار الأمين العام لـ«الكرامة»، إلى أن الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد، والمناخ السياسي السائد حاليًا غير صالحين لإجراء الانتخابات البرلمانية.