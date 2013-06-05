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لماذا ينهانا طبيب الأسنان عن الإفراط فى تناول السكريات والحلويات؟

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لماذا ينهانا طبيب الأسنان عن الإفراط فى تناول السكريات والحلويات؟ لماذا ينهانا طبيب الأسنان عن الإفراط فى تناول السكريات والحلويات؟

منذ الصغر ونحن نستمع إلى نصائح الآباء والأمهات والأطباء والتى تتلخص فى عدم تناول السكريات والحلويات خاصة قبل النوم وأثناء اليوم أيضا وعدم الإفراط فى تناولها لأنها تؤذى أسناننا.. ولكن ما طبيعة هذا الأذى؟

الدكتور أشرف محمد استشارى طب الفم والأسنان واللثة يؤكد أن هذه المقولة غير مبالغ فيها على الإطلاق وإنما هى حقيقة وحتمية وذلك لأن البكتيريا هى الخوف الأول والشغل الشاغل لأطباء الأسنان، فهى التى تتسبب فى إصابة الإسنان بالالتهابات الشديدة وكذلك الإصابة بالمضاعفات الخطيرة مثل الإصابة بالجيوب المؤلمة فى الأسنان.

ويوضح الدكتور أشرف أنه بمجرد تناول الإنسان للحلويات أو السكريات بشئ من المبالغة وبكميات كبيرة يصبح هذا الأمر بمثابة توفير بيئة سهلة لنمو هذه البكتيريا والفطريات وبالطبع تعد أضرار انتشار ونمو هذه البكتيريا داخل لفم وعلى الأسنان مشكلة كبيرة جدا.

فهذه البكتيريا وتكاثرها يؤدى إلى الإصابة بالآلام الشديدة فى الأسنان والتى تحدث بسبب أن العصب قد يكون مكشوفا بسبب هذه البكتيريا التى أدت إلى الإضرار بالأسنان بشدة، لذا يجب عدم الإفراط فى تناول السكريات والحلويات بكثرة لتجنب تلك المشكلات.

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مصر 365