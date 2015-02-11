«الصحة»: توفير 115 دواءً من قائمة النواقص

أكدت إدارة الدعم ونواقص الأدوية، بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، توافر أصناف دواء كانت تندرج تحت قائمة النواقص خلال الشهور السابقة.

وتشمل الأدوية، حسب بيان الوزارة، الأربعاء، 115 صنفا، منها «ايفورتيل» أقراص لعلاج ضغط الدم المنخفض، و«سيدوفاج 1000 مجم» أقراص لمرضى السكر، و«كولوسلازين 500 مجم» أقراص التهاب القولون التقرحي، و«بون وان 0.25 مجم»، أقراص للعظام والكساح، و«اورسوجول أ250مجم/5ملل» أمراض الكبد، و«سومازينا» نقط فم للأمراض العصبية، و«هالوبريدول امبول» لعلاج الأمراض النفسية، و«بروكتو 4» كريم علاج البواسير.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة، إن العمل قائم للحد من ظاهرة نقص الأدوية، مشددا على حصول المريض على حقه في وجود دواء آمن وفعال وبسعر عادل، موضحا أن الدواء لا يعتبر ناقصا حال توفر مثيل له نفس المادة الفعالة، أو بديل له نفس التأثير العلاجي، مشيرا إلى أن إدارة الدعم ونواقص الدواء خصصت رقم 25354150، لتلقي شكاوى نواقص الأدوية.