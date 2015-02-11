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الحوثيون يستولون على سيارات السفارة الأمريكية ويصادرون أسلحة الجنود المغادرين

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الحوثيون يستولون على سيارات السفارة الأمريكية ويصادرون أسلحة الجنود المغادرين الحوثيون يستولون على سيارات السفارة الأمريكية ويصادرون أسلحة الجنود المغادرين

السفارة الأمريكية باليمن

قالت مصادر مطلعة أن طاقم السفارة الأمريكية في العاصمة اليمنية صنعاء، غادروا مقر السفارة اليوم على متن ثلاثين سيارة إلى مطار صنعاء الدولي.

ونقل موقع “براقش نت” عن مصادر، أن طائرة عمانية كانت وصلت إلى مطار صنعاء وفي وقت سابق لنقل الدبلوماسيين وموظفي السفارة الأمريكية إلى خارج العاصمة صنعاء.

وحسب المصادر فإن المسلحين الحوثيين سيطروا على الثلاثين السيارة التي نقلت الدبلوماسيين الأمريكيين إلى مطار صنعاء وما تبقى من أسلحة كانت بحوزة جنود المارينز.

وأكدت أن السيارات وما تبقى من أسلحة للمارينز هي بحوزة جماعة انصار الله .

وكان جنود المارينز قد قاموا في وقت سابق بإحراق أسلحة وأجهزة ومعدات في مقر السفارة قبيل المغادرة.

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