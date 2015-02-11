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بلاغ إلى النائب العام ضد الجزيرة بتهمة تضليل الرأي العام في وفاة “أبو ضيف”

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بلاغ إلى النائب العام ضد الجزيرة بتهمة تضليل الرأي العام في وفاة “أبو ضيف” بلاغ إلى النائب العام ضد الجزيرة بتهمة تضليل الرأي العام في وفاة “أبو ضيف”

11 فبراير 2015 | 5:08 مساءً

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الشهيد الحسيني أبو ضيف

الشهيد الحسيني أبو ضيف

تقدم سالم محمد أبو ضيف شقيق الشهيد “الحسيني أبو ضيف”، و”محمد فاضل” المحامي، ببلاغ للنائب العام اتهما فيه قناة الجزيرة وثمانية آخرين منهم محاميبن وخمسة صحفيين ومخرج بتضليل الرأي العام، واصطناع وقائع كاذبة لنفي تهمة اشتراك قيادات الإخوان في قتل “أبو ضيف” أثناء مشاركته في تصوير مجزرة الاتحادية بكاميراته الخاصة في 6 ديسمبر 2012.

وكشف البلاغ عرض قناة الجزيرة فيلما وثائقيا من إنتاجها تحت عنوان “ليلة الاتحادية.. الصندوق الأسود” ادّعت فيه أنه فيلم استقصائى يكشف حقيقة أحداث وملابسات الاشتباكات التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية.

اتهم البلاغ قناة الجزيرة وجميع من ظهروا في الفيلم محل البلاغ، بأنهم تعمدوا تشويه الحقائق واشتراكهم إما بالإنتاج أو الإدلاء بتصريحات كاذبة في الفيلم الوثائقى الذي تبين أن الغرض الواضح والمكشوف منه هو اصطناع وقائع مفبركة وشهادات كاذبة لتبرئة ساحة 14 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

2015-02-11

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