إهمال علاج الأذن..والسماع بالسماعات يؤذى أذنك كثيرا

الإهمال مشكلة كبيرة، وإهمال الأعراض البسيطة للأمراض قد تجعل الأمر يتفاقم ويصاب الإنسان فيما بعد بمشكلات كبيرة، وإهمال الكثير من الناس لعلاج الآثار المترتبة على نزلات البرد كوجع الأذن أوأى مشكله تصيبها قد يعرضنا فيما بعد لمشكلات أكبر.

الدكتور هشام محمد استشارى أمراض الأنف والأذن والحنجرة يتحدث عن مدى أهمية الاهتمام وعدم إهمال علاج المشكلات البسيطة المرضية التى تصيب الإنسان، وعلى سبيل المثال بعد نزلات البرد لأن من أهم أسباب تركيب الإنسان لسماعة أذن لكى يستطيع السمع من الممكن أن يكون نوعا من إهمال العلاج فى نزلات البرد، وفى حالة التهاب الأذن المتكرر، والذى قد يكون بسبب التهاب اللوز المعروف فالسماعات تعمل على زيادة قدرة المريض على السمع برصدها للصوت.

ويعد أيضا الاستماع إلى الموسيقى المنتشر حاليا بين الشباب بسماعات عالية الصوت بشدة من المشكلات التى تعمل على إصابته بضعف السمع، لذا يجب التحذير منها، لأن الأذن لا يجب أن تتعرض لأصوات عالية جدا أو حدوث مفاجآت صوتية لها يؤذيها جدا، ويؤذى ما يعرف بعصب السمع فى الأذن مما يصيب بضعف فى السمع