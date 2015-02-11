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تنظيم “الدولة” ينفذ عقوبة قطع اليد لثلاثة مدنيين وسط الموصل العراقية

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تنظيم “الدولة” ينفذ عقوبة قطع اليد لثلاثة مدنيين وسط الموصل العراقية تنظيم “الدولة” ينفذ عقوبة قطع اليد لثلاثة مدنيين وسط الموصل العراقية

داعش_أرشيفية

ذكر سكان محليون الاربعاء أن تنظيم الدولة الإسلامية ( المعروف باسم داعش ) نفذ عقوبة قطع اليد بحق ثلاثة مدنيين عراقيين وسط مدينة الموصل 400كم شمال بغداد،

وقال السكان إن عناصر تنظيم داعش نفذوا أمام الناس عقوبة قطع اليد بحق ثلاثة مدنيين في منطقة باب الطوب بحجج وذرائع مختلفة .

وأضاف السكان أن التنظيم قام بنقل المدنيين المنفذ بحقهم العقوبة الى جهة مجهولة.

وذكر السكان “يحاول تنظيم داعش من خلال هذه الممارسات الاجرامية الى بث حالة من الخوف والرعب في نفوس السكان لضمان السيطرة على الوضع داخل المدينة بالتزامن مع قرب انطلاق عمليات تحرير الموصل “.

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