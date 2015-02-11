أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بالفيديو والصور.. «سيارات بدون سائق» في شوارع بريطانيا للمرة الأولى

Google+ Print

في تجربة هي الأولى من نوعها في المملكة المتحدة، طرحت البريطانية، الأربعاء، مشروع «السيارات بدون سائق»، في شوارع بعض أحياء العاصمة، لندن، ومدن أخرى، ضمن خطة لإنتاج واستخدام تلك المركبات بدعم حكومي.

وبدأت التجربة، في حي جرينتش بالعاصمة، فضلاً عن مدن ميلتون كينز وكوفنتري، وتقول الحكومة البريطانية إنه لا توجد أي قيود قانونية على استخدام السيارات بدون سائق على الطرق العامة.

http://www.cairoportal.com/Content/Upload/Editor/Image2_220151181449.png

ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية عن وزير النقل، كلير بيري، قوله إن «السيارات بدون سائق هي المستقبل. وأريد أن تكون بريطانيا من رواد هذه التكنولوجيا المتطورة، التي قد تحول مسار طرقنا وتفتح مجالًا جديدًا للاستثمار العالمي»، وأضاف: «ما زال الوقت مبكرًا لتحقيق ذلك، لكننا نعتبر ما حدث اليوم خطوة مهمة».

The driverless passenger shuttle bring trialled in Greenwich

وتستخدم تلك المركبات مجسّات حساسة لتفادي المخاطر وعدم الاصطدام، لكن النماذج الحالية ما زالت تعاني بعض صعوبات في التعامل مع الأحوال الجوية السيئة والطرق غير الممهدة وإشارات المرور المؤقتة، والالتفات لتوجيهات ضباط الشرطة وإيماءات المارة.

Embedded image permalink

وأفادت «إندبندنت» بأنه من المتوقع بحلول 2030، بأن يبلغ المشروع مستوى من السلامة والتطور يسمح للعامة باستخدام هذا النوع من السيارات بفعالية وأمان.

The driverless 'MIRA co-operative vehicle' being trialled in the UK

وتوفر الحكومة 19 مليون جنيه إسترليني للمشروع حاليًا، فيما تتوقع أن يبلغ حجم تلك الصناعة مستقبلًا 900 مليار جنيه، بحسب ما نقلته قناة «سكاي نيوز» البريطانية.

وتعمل شركة «جوجل» بالولايات المتحدة على اختبار النماذج الأولية للسيارات بدون سائق منذ سنوات، فيما تعمل شركات السيارات الأمريكية على تطوير نماذج أولية بالفعل.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»