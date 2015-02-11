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خبير إسرائيلي: السعودية قد تطلب قنبلة نووية من روسيا بعد اتفاق «السيسي»

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رجح خبير إسرائيلي أن تلجأ إلى روسيا من أجل امتلاك قنبلة نووية، عقب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع روسيا، خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للقاهرة.

وقال الدكتور أفينعام عيدان، الخبير في الشؤون الروسية بجامعة حيفا الإسرائيلية، والذي عمل في السابق لمدة 7 سنوات كملحق بالسفارة الإسرائيلية في موسكو، إن «دول الخليج تحظى بمظلة حماية أمريكية منذ سنوات طويلة بسبب احتياج الولايات المتحدة للنفط، أما الآن، وبعد أن تحولت الولايات المتحدة نفسها إلى قوة عظمى في مجال الطاقة أيضا، أصبحت واشنطن أقل احتياجا لدول الخليج، ولذلك يحدث انسحاب أمريكي تدريجي من المنطقة».

ورجح عيدان، في تصريحات لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية، الأربعاء، أن تبادر السعودية إلى السعي لامتلاك خيار نووي بعد توصل الإيرانيين والأمريكيين إلى تفاهمات نووية، ولم يستبعد أن تتحول السعودية وبقية دول الخليج حينئذ إلى طلب المساعدة الروسية في هذا المجال.

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