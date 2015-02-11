9 نصائح خاصّة بالتسوّق الغذائي

عند الذهاب إلى "السوبرماركت"، يتعرّض البعض إلى إغراء الحلويات والسكاكر التي تزيّن الرفوف، فيغالي في استهلاكها، إلا أن النتيجة المباشرة لهذا التدبير تكمن في كسب وزن إضافي عند تناولها. لذا، تنصحك اختصاصية التغذية كريستال بدروسيان* بإعداد لائحة تتضمّن أنواع الأطعمة الصحية التي تحتاجين إليها عند الذهاب للتسوّق الغذائي، وتدعوك إلى اتباع النصائح الآتية:

1. اذهبي إلى "السوبرماركت"، فيما أنت تشعرين بالشبع، وذلك لتفادي الرغبة بشراء كميّة كبيرة من الأطعمة.

2. توجهي في البداية إلى القسم، الذي تُعرض فيه الأطعمة التي لا تحتاج إلى التبريد، كالمعلبات مثلاً، ثم انتقلي إلى شراء اللحوم والدجاج والحليب وغيرها من الأطعمة الموجودة في داخل البرادات، واذهبي فوراً إلى البيت لتحفظ هذه الأخيرة في داخل البراد، منعاً من الإصابة بالتسمم الغذائي.

3. احرصي على شراء الخضر والفاكهة ذات الألوان المختلفة، كالفليفلة والسبانخ والكوسا والبروكولي والبندورة والجزر والتفاح والليمون، لكونها غنية بالألياف، ولكسب فيتامينات من أنواع عدة.

4. اختاري الحليب والزبادي الصحيين القليلين أو الخاليين من الدهون، وذلك لتأمين الكالسيوم والبروتينات الصحية، علماً أن هذين المنتجين يأتيان من مصادر حيوانية، تحتوي عادة على دهون مشبعة، وترفع نسبة "الكولستيرول".

عموماً، أنت بحاجة إلى حصتين أو حصص ثلاث من الحليب ومشتقاته، في خلال النهار. أما بالنسبة لحليب الصويا فيمكنك شراء الصنف غير المحلّى وقليل السكر منه.

5. اختاري اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك قليلة الدهون: في ما يخصّ اللحوم الحمراء اشتري "الفيليه" أو لحم الخاصرة مثلاً، واختاري صدور الدجاج المنزوعة الجلد، كما الأسماك الطازجة وثمار البحر التي تصنّف بأفضل أنواع البروتينات الصحية، إذ ينصح بتناولها مرتين في الأسبوع.

6. اختاري الأطعمة المثلجة، التي تحوي أقل من 6 جرامات من الدهون لكل 90 جراماً من أي نوع منها.

7. انتقي المعلبات (اللايت) كالتونا، والهلام الخالي من السكر، واختاري عصائر الخضر كعصير البندورة قليل الصوديوم.

8. ابتعدي كلياً عن السكاكر والحلويات.

9. انتبهي عند اختيار رقائق "الكورنفليكس"، فعلى الرغم ان بعضها مغلّف بأغلفة تفيد أنّه قليل الدهون، إلا أنّه من المكن أن يزخر بالسكر! لذا، ينصح دائماً بقراءة المعلومات الغذائية المطبوعة على كل منتج.

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