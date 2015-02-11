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الجمال اللبناني يتفوق على نظيره التركي!

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الجمال اللبناني يتفوق على نظيره التركي! الجمال اللبناني يتفوق على نظيره التركي!

الأربعاء 11-02-2015 16:34

دخلت النجمة هيفا وهبي عالم التمثيل من بابه العريض، بعد عدة تجارب في السينما والدراما التلفزيونية. ولم تعد وهبي نجمة استعراضية فحسب، بل ممثلة محترفة أبهرت المشاهدين بأدائها. كان لجمال هيفا اللافت دور بارز في تميّزها. وها هي تسبق بجمالها الممثلات التركيات، بعد أن احتلّت المرتبة 19 في مسابقة أجمل نساء العالم التي أجراها موقع hollywoodbuzz.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الممثلتين التركيتين بيرين سات وتوبا بويوكوستين احتلتا على التوالي المرتبة الـ21 والمرتبة الـ30.
موقع " سيدتي نت" يهنئ النجمة هيفا وهبي بجمالها وأدائها بانتظار إطلالاتها التلفزيونية الجديدة، مع تمنياتنا لها بالتوفيق في تحضيراتها لـ"ميريم" مسلسلها الرمضاني الجديد.

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