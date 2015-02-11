محمد بن راشد: "كلنا انشوف فيه روح زايد.. يا محمد روح إلى الأمام"

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في ختام القمة الحكومية اليوم الأربعاء، إن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تكلم عن الماضي وصعوباته، وتكلم عن الحاضر وتحدياته، وتكلم عن المستقبل المشرق، وتكلم بالروح الإيجابية.

وأضاف "هذه قمة استثنائية تكلم فيها أخي وصديقي وصاحب طريقي محمد بن زايد آل نهيان، وهو يذكرنا بقائدنا الشيخ زايد طيب الله ثراه، ونرى فيه روح زايد، فهنيئاً لكم به. ويا محمد بن زايد، امض إلى الأمام، إلى المستقبل المشرق، وشعب الإمارات معك".