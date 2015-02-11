أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد: "كلنا انشوف فيه روح زايد.. يا محمد روح إلى الأمام"

Google+ Print
محمد بن راشد: "كلنا انشوف فيه روح زايد.. يا محمد روح إلى الأمام" محمد بن راشد: "كلنا انشوف فيه روح زايد.. يا محمد روح إلى الأمام"

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في ختام القمة الحكومية اليوم الأربعاء، إن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تكلم عن الماضي وصعوباته، وتكلم عن الحاضر وتحدياته، وتكلم عن المستقبل المشرق، وتكلم بالروح الإيجابية.

وأضاف "هذه قمة استثنائية تكلم فيها أخي وصديقي وصاحب طريقي محمد بن زايد آل نهيان، وهو يذكرنا بقائدنا الشيخ زايد طيب الله ثراه، ونرى فيه روح زايد، فهنيئاً لكم به. ويا محمد بن زايد، امض إلى الأمام، إلى المستقبل المشرق، وشعب الإمارات معك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية