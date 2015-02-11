محمد بن راشد يكرم الفائزين بجائزة أفضل خدمة حكومية عبر المحمول

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الفائزين بالدورة الثانية من جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول على المستويات الوطنية والعربية والعالمية وفئة طلاب الجامعات في دولة الإمارات، وذلك في ختام فعاليات القمة الحكومية التي عقدت دورتها الثالثة في الفترة من 9 إلى11 فبراير، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" بمدينة جميرا في دبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المشاركة الواسعة في الجائزة تؤشر إلى أن الحكومات بدأت تغيير نظرتها في الطريقة التي تقدم بها خدماتها وأن الجائزة التي أطلقناها بدأت في تحقيق أهدافها في تسهيل حياة البشر واختصار أوقاتهم وخلق بيئة أفضل لهم لأداء أعمالهم.. وقال سموه إن هذه الجائزة تأتي ضمن جهود متواصلة لدولة لإمارات لمواكبة المتغيرات من حولها ، والاستفادة بأفضل طريقة من التغيرات التقنية الكبيرة التي تحدث كل يوم والغاية الكبرى من كل هذه المبادرات هو تحقيق السعادة لنا ولمجتمعاتنا .

شهد حفل توزيع الجوائز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين .

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