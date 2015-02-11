هكذا احتفلت سيرين عبد النور باكراً بيوم الحب؟

شهد مركز Le Mall التجاري مساء أمس إطلاق فيلم "سوء تفاهم" في صالات "السينيمول" Cinemall وهو من بطولة سيرين عبد النور والممثليين المصريين أحمد السعدني، وشريف سلامة. وقد حضر المناسبة إلى جانب أبطال الفيلم الكثير من النجوم والنجمات العرب واللبنانيين، وقد اختاروا إطلالات أنيقة ومميزة، وأكثرهم تألقاً كانت بالتأكيد نجمة الفيلم سيرين عبد النور حيث اختارت فستاناً طويلاً باللون الأحمر القوي مع شق طويل وبتصميم يشبه القميص من الأعلى، واختارت معه حذاء باللون الأحمر أيضاً وكأنها قررت الإحتفال باكراً بيوم الحب الذي يصادف السبت القادم. والنجمة نادين نجيم أيضاً كانت من الحاضرات وقد اختارت إطلالة أكثر عصرية عبارة عن سروال ذهبي، مع توب من الدانتيل ومعطف طويل من الفرو.الممثلة ماغي بو غصن، بدورها، اختارت لوك شبابي عبارة عن تنورة قصيرة مُزينة برسومات ناعمة وقميص أسود، وحقيبة صغيرة ذهبية اللون. أما الممثلة داليدا خليل فقد اختارت فستاناً قصيراً باللون الفوشيا مع معطف. من الفرو الأبيض. أما النجوم الشباب فكانت إطلالاتهم أنيقة وبسيطة في الأغلب قمصان مع سترات "البليزر" بالأسود أو الرمادي.

شاهدي بالصور إطلالات النجمات، كما النجوم، في هذه المناسبة. وأخبرينا ما رأيك بها.