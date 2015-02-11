بالفيديو: ريتا لمع تكشف خطوط موضة ربيع وصيف 2015

بعد أقل من شهر، سوف تشهد الأسواق اقتحاماً لموضة ربيع وصيف 2015 بمختلف اتجاهاتها. ولأن مجال الابتكار واسع أمام المصممين، حرص الأخيرون على تقديم مجموعات من الأزياء والإكسسوارات، اتّسمت باتجاهاتها المتنوّعة وصيحاتها الغنيّة، منها المستحدث ومنها ما كان متوافراً من قبل وتم تقديمه في قالب أكثر عصرية...

خبيرة الموضة ريتا لمع حنكش، تخصّص زائرات موقع سيدتي نت بنصائح وخطوات تخوّلهن الحصول على إطلالات متألقة ومواكبة للموضة، واستقبال موسم الصيف بأكثر الخيارات أناقة وتميّزاً. وتلقي ضوءاً على أبرز ما قدّمه المصممون لهذا الموسم.

تابعي الفيديو المرفق واستمعي إلى إرشادات ريتا لمع للحصول على إطلالة صيفية أنيقة.