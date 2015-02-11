أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

بالفيديو: ريتا لمع تكشف خطوط موضة ربيع وصيف 2015

Google+ Print
بالفيديو: ريتا لمع تكشف خطوط موضة ربيع وصيف 2015 بالفيديو: ريتا لمع تكشف خطوط موضة ربيع وصيف 2015

الأربعاء 11-02-2015 15:46

بعد أقل من شهر، سوف تشهد الأسواق اقتحاماً لموضة ربيع وصيف 2015 بمختلف اتجاهاتها. ولأن مجال الابتكار واسع أمام المصممين، حرص الأخيرون على تقديم مجموعات من الأزياء والإكسسوارات، اتّسمت باتجاهاتها المتنوّعة وصيحاتها الغنيّة، منها المستحدث ومنها ما كان متوافراً من قبل وتم تقديمه في قالب أكثر عصرية...
خبيرة الموضة ريتا لمع حنكش، تخصّص زائرات موقع سيدتي نت بنصائح وخطوات تخوّلهن الحصول على إطلالات متألقة ومواكبة للموضة، واستقبال موسم الصيف بأكثر الخيارات أناقة وتميّزاً. وتلقي ضوءاً على أبرز ما قدّمه المصممون لهذا الموسم.
تابعي الفيديو المرفق واستمعي إلى إرشادات ريتا لمع للحصول على إطلالة صيفية أنيقة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة