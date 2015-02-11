حضري كيكة قلب حب بالشوكولاتة

حضرت الطاهية مي قدروة كيكة الشوكولاتة على شكل قلب الحب لتناسب تحلية في يوم الحب، استمتعي بها مع أفراد عائلتك وشاركينا برأيك

المقادير:

1 1/4كوب طحين

1 ملعقة صغيرة كربونات

1/4 ملعقة صغيرة ملح 1/2

كوب زبدة

كوب سكر

2 بيضة

1/2 كوب حليب + ملعقة صغيرة عصير ﻟﻴﻤﻮﻥ 1/2

كوب بودرة ﻛﺎﻛﺎﻭ

1/4كوب ماء ﺳﺎﺧﻦ

1 ملعقة صغيرة فانيليا 1/4

1ملعقة صغيرة عصير ﻟﻴﻤﻮﻥ

لتغطية الشوكولاتة : كوب شوكولاتة غامقة مفرومة

كوب كريما ﺳﺎﺋﻠة

طريقة التحضير:

1. يحمى ﺍﻟﻔﺮﻥ على180 وتبطن صينيه قطر 20سم بالزيت و بودرة ﺍلكاكاو

2. تخلط الزبده والسكر بالخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط ﻛﺮﻳﻤﻲ ثم يضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار بالخلط

3. يضاف الطحين مع الكربونات والملح ويخلط حت يتجانس على سرعة ﺑﻄﻴئة

4. يمزج الماءالساخن مع الكاكاو في صحن ويحرك جيدا حتى تختفي الكتل ثم يضاف إلى الخليط السابق مع الفانيليا وقطرات الليمون

5. يصب في القالب المبطن مسبقا ويخبز في الفرن لمدة 15 دقيقه ويبرد بعدها ل10 دقائق

6. لتحضير تغطية الشوكولاته :تسخن الكريما ﻋﻠﻰ النار حتى تغلي ثم تصب فوق الشوكولاتة وتحرك ﺣﺘﻰﺗﺬﻭﺏ

7. تترك لتبرد قليلا ثم تصب فوق القالب بالتساوي

8. توضع الكيكة في طبق التقديم و تزين - ﺣﺴﺐ الرغبه- بحبات ﺍﻟﺸﻮكولاتة ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻭلة والكريما المخفوقة

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