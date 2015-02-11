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أمير قطر ورئيس العراق يبحثان في الدوحة القضايا الإقليمية والدولية

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أمير قطر ورئيس العراق يبحثان في الدوحة القضايا الإقليمية والدولية أمير قطر ورئيس العراق يبحثان في الدوحة القضايا الإقليمية والدولية

الأمير القطري تميم بن حمد

بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، والرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الأربعاء، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خلال جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن “المباحثات تناولت كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وحضر الجلسة، عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير وعدد من الوزراء.

ووصل معصوم الدوحة اليوم، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه في يوليو الماضي.

وكان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي، وزير الطاقة والصناعة القطري، محمد بن صالح السادة.
> وتأتي زيارة الرئيس العراقي بعد سنوات من توتر العلاقات بين الحكومتين القطرية والعراقية بعد اتهامات عديدة أطلقتها الأخيرة خلال فترة تولي نوري المالكي (نائب رئيس الجمهورية الحالي) رئاسة الوزراء، والتي حمل فيها قطر مسؤولية دعم التنظيمات الإرهابية في بلاده.

ويسعى العراق إلى كسب التأييد والدعم العربي والإقليمي والدولي في حربه ضد تنظيم “داعش” الذي يبسط سيطرته على مساحات واسعة من الأراضي في شمالي وغربي البلاد.

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