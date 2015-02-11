مجلس الأمم المتحدة يوافق على قبول عضوية التجمع القبطي الدولي

أعلن كمال عبد النور رئيس التجمع القبطي الدولى أن “التجمع ” أخذ موافقة مبدأية بقبوله في مجلس الأمم المتحدة كعضو مشارك، موضحاً أنه بصدد إنهاء الإجراءات الروتينية للحصول علي العضوية الدائمة.

وقال عبد النور في تصريحات صحفية إن التجمع حريص علي مساندة مصر في المحافل الدولية، وبصدد عمل لقاء بالاتحاد الأوربي، لمساندة مصر في حربها ضد الإرهاب، وبناء مصر الجديدة والتي تحتاج تضافر للمصريين جميعا بكل جهودهم.

وأضاف عبد النور إنه نجح في تغير مسار مؤتمر نظمته كلية الحقوق بجامعة فيينا برعاية الدكتور الباحث ريخرد بوست عميد الكلية الحقوق، لبحث ثورات الربيع العربي، والذي كان الغالبية العظمي من ضيوفه من جماعة الإخوان الإرهابية، وكان المؤتمر يستهدف التوصل إلي حقائق الربيع العربي وخاصة بمصر والذي أقيمت فاعلياته نهاية يناير الماضي

كما أوضح رئيس التجمع القبطى أنه قام بعمل لقاء مع الباحث إستغرق حوال ساعة كاملة أثناء فاعليات المؤتمر، شارحاً له الأعمال الإرهابية التي نفذتها الجماعة الإرهابية من هدم وحرق للكنائس والمنشآت العامة وقتل المواطنين واستخدام السلاح الحي في مسيراتهم الاحتجاجية، وأن السنة التي حكمت فيها الجماعة البلاد كانت أسوأ سنة علي الإطلاق، وتوصلت إلى حتي بيع أراضيها والتنازل عن حلايب وشلاتين وسيناء، معلقاً ان نتائج هذا البحث ستدعم الإرهاب وتقويه.