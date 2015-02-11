134 متقدم للجنة الانتخابات البرلمانية بأسيوط

بلغ عدد المتقدمين بمحافظة أسيوط، 134 مرشح منذ فتح باب الترشيح، بعد أن تقدم أمس الأربعاء، 3 مرشحين بدوائر البداري والفتح ومدينة أسيوط.

وقال المستشار جمال عبد الرحمن رئيس محكمة اسيوط الابتدائية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2015 بمحافظتي اسيوط والوادى الجديد، أن لجنة تلقي طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية بأسيوط، تلقت أمس 3 طلبات لمرشحين جدد ليرتفع عدد من قدموا أوارقهم لـ134 مرشح من مختلف مراكز المحافظة، ومازال هناك أشخاص يستكملون أوراقهم للترشح وحتى تغلق اللجنة أعمالها في نهاية اليوم .

وأشار إلى أن عدد المرشحين بمركز منفلوط 13 والفتح 10 وابنوب 9 والبداري 13 وساحل سليم 11 وابوتيج 17 وصدفا 9 والقوصية 17 وديروط 11 ومدينة أسيوط 13 ومركز أسيوط 11.