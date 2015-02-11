أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

134 متقدم للجنة الانتخابات البرلمانية بأسيوط

Google+ Print
134 متقدم للجنة الانتخابات البرلمانية بأسيوط 134 متقدم للجنة الانتخابات البرلمانية بأسيوط

محافظة أسيوط

بلغ عدد المتقدمين بمحافظة أسيوط، 134 مرشح منذ فتح باب الترشيح، بعد أن تقدم أمس الأربعاء، 3 مرشحين بدوائر البداري والفتح ومدينة أسيوط.

وقال المستشار جمال عبد الرحمن رئيس محكمة اسيوط الابتدائية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2015 بمحافظتي اسيوط والوادى الجديد، أن لجنة تلقي طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية بأسيوط، تلقت أمس 3 طلبات لمرشحين جدد ليرتفع عدد من قدموا أوارقهم لـ134 مرشح من مختلف مراكز المحافظة، ومازال هناك أشخاص يستكملون أوراقهم للترشح وحتى تغلق اللجنة أعمالها في نهاية اليوم .

وأشار إلى أن عدد المرشحين بمركز منفلوط 13 والفتح 10 وابنوب 9 والبداري 13 وساحل سليم 11 وابوتيج 17 وصدفا 9 والقوصية 17 وديروط 11 ومدينة أسيوط 13 ومركز أسيوط 11.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا