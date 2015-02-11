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مدير أمن بورسعيد يكرم سائق لعدم ارتكابه أي مخالفة مرورية لـ 10 سنوات

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مدير أمن بورسعيد يكرم سائق لعدم ارتكابه أي مخالفة مرورية لـ 10 سنوات مدير أمن بورسعيد يكرم سائق لعدم ارتكابه أي مخالفة مرورية لـ 10 سنوات

 

مدير أمن بورسعيد

كرم اللواء اسماعيل عز الدين – مساعد وزير الداخلية، ومدير امن بورسعيد، والعميد محمد درويش مدير ادارة مرور بورسعيد- بتكريم بدوى عطية سعيد – مالك السيارة رقم (56573 منطقة حرة بورسعيد)، نظراً لعدم سابقة ارتكابه اية مخالفات مرورية،  بذات السيارة، لمدة عشر سنوات ماضية.

وكان العميد محمد درويش -مدير ادارة المرور- اثناء مراجعته لملف المواطن، لعمل مستخرج شهادة المخالفات الخاصة به، تبين انه منذ عام 2005، لم يرتكب اية مخالفة مرورية، على مدار تلك المدة، نظراً لحرصة الشديد على الإلتزام بجميع قوانين،  وقواعد واداب المرور، فتقدم بطلب لمدير أمن بورسعيد بطلب لتركيم المواطن، وهو ما جعل مدير الامن يلبي الطلب فوراً.

و قدم له اللواء اسماعيل عز الدين -مدير امن بورسعيد- شهادة تقدير من مديرية الأمن، ومبلغ مالى كمكافأة له، وهدية رمزية من مديرية أمن بورسعيد لهذا المواطن الملتزم مرورياً.

هذا وتهيب مديرية امن بورسعيد، بالجميع الإلتزام بقوانين وقواعد وآداب المرور، حفاظا على الأرواح، وتحقيقاً للإنضباط بالشارع البورسعيد.

المراسل/ جمال نوفل

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