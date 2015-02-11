الصحة: توفر 115 صنف دوائي ضمن النواقص خلال الشهور السابقة

أكدت إدارة الدعم ونواقص الأدوية، بالادارة المركزية للشئون الصيدلية، بتوافر اصناف دواء كانت تندرج تحت قائمة النواقص خلال الشهور السابقة، وتشمل 115 صنف منها ” ايفورتيل” اقراص لعلاج ضغط الدم المنخفض، و”سيدوفاج 1000 مجم”، اقراص لمرضي السكر، بالإضافة الى كولوسلازين 500 مجم “اقرص لعلاج التهاب القولون التقرحي” و” بون وان 0.25 مجم، “اقراص للعظام والكساح “و أورسوجول 250 مجم/5ملل “معلق لعلاج امراض الكبد، وسومازينا نقط فم “للامراض العصبية، و”هالوبريدول امبول “لعلاج الامراض النفسية، و”بروكتو 4 ” كريم لعلاج البواسير.

من جانبه، أكد المتحدث الاعلامي بوزارة الصحة “الدكتور حسام عبد الغفار” أن العمل قائم للحد من ظاهرة نقص الادوية، وبذل المزيد من المجهود، للعمل علي توفير كافة الاصناف الدوائية، وحصول المريض علي حقه في وجود دواء امن، وفعال، وبسعر عادل.

وأوضح أن، الدواء لايعتبر ناقصاً اذا توفر كلا من المثيل الذي له نفس الماده الفعالة، او البديل الذي له نفس التاثير العلاجي.

وأشار الى أن، إدارة الدعم، ونواقص الدواء بوزارة الصحة، خصصت رقـم “25354150″ لتلقى شكاوى نواقص الأدوية.