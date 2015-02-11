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«قومي المرأة» و«الأمم المتحدة لتمكين المرأة» يحددان ملامح التعاون المستقبلي

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عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعا مع ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث ناقش الاجتماع الخطة السنوية لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين.

واستعرضت الدكتورة نجلاء العادلي، مدير عام الاتصالات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس، برامج ومشروعات المجلس خلال الفترة القادمة وبحث إمكانية تمويلها، علاوة على عرض الخطة السنوية للمجلس لإدماجها في أولوية عمل هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وأشارت إلى أن الخطة المستقبلية للتعاون بين الجانبين تضمنت استكمال مشروع مناهضة العنف ضد المرأة، ودعم المشاركة السياسية للمرأة، وبرلمان 2015 والرصد الإعلامي والتشريعي، والمجالس المحلية.

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