العثور على لوحة عليها كتابة حجر رشيد بـ«تابوزيريس ماجنا»

نجحت بعثة المجلس الأعلى للآثار، بالاشتراك مع جامعة كاثوليكا سانت دومنجو بالدومنيكان، العاملة بموقع تابوزيريس ماجنا بالساحل الشمالي، في العثور على لوحة من الحجر الجيري المحلي، عليها كتابات بالخط الهيروغليفي والديموطيقي.

وقال ممدوح الدماطي، وزير الآثار، في تصريحات، الأربعاء، إن اللوحة المكتشفة يظهر بها 20 سطرا بالخط الهيروغليفي يقرأ منه خراطيش ملكية للملك بطليموس الخامس، الذي نقش هذه اللوحة في العام السابع من حكمه، وأخته وزوجته الملكة كليوباترا الأولى، ووالده الملك بطليموس الرابع، وزوجته أرسنوي الثالثة، أما خط الديموطيقي والذي يقع أسفل اللوحة فيتكون من 5 خطوط، ويبدو أنه ترجمة ونسخ لنفس النقش الذي يعلوه بالخط الهيروغليفي، لافتا إلى أن اللوحة يبلغ طولها نحو 105 سم، وعرضها 65 سم وسمكها 18 سم.

وأكد الدماطي أن أهمية هذا الكشف يعود إلى أن طريقة كتابة اللوحة بالخطوط المختلفة، هي نفس طريقة كتابة حجر رشيد، الذي نُقش في عهد الملك بطليموس الخامس في السنة التاسعة من حكمه، أي بعد نقش هذه اللوحة بعامين.

وأشار الوزير إلى أن هذه اللوحة تعتبر نسخة طبق الأصل من لوحة معبد فيلة بأسوان، والتي تعود لعصر الملك بطليموس الخامس أيضا، وتم نقشها في نفس العام تقريبا، والتي يتحدث فيها عن منح واستقطاع جزء كبير من أراضي النوبة ليكون ملكا للإلهة إيزيس وكهنوتها.

من جانبها، قالت كاثلين مارتيز، رئيس البعثة الدومينكانية المصرية المشتركة، إن البعثة تعمل منذ 6 أعوام بموقع تابوزيريس ماجنا، وكشفت خلال سنوات عملها بالموقع عن العديد من الاكتشافات التي تعد إضافة هامة في تاريخ الإسكندرية عامة، ومنها مقابر تخص كبار الموظفين والنبلاء والعديد من التماثيل للمعبودة إيزيس، بالإضافة إلى العديد من العملات البرونزية بعضها يخص الملكة كليوباترا.