وزير الأوقاف يلتقي نظيره السوداني

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأربعاء، الدكتور محمد الياقوتي، وزير الدولة للإرشاد والأوقاف السوداني، يرافقه محمد سليمان، الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية بالسودان، ورشاد فراج الطيب، الوزير المفوض لسفارة السودان، الذين أكدوا حرص السودان قيادة وشعبًا على قوة ومتانة العلاقات المصرية السودانية الضاربة في جذور التاريخ عبر امتداد السنين.

وأشاد وزير الأوقاف السوداني بجهود نظيره المصري في خدمة الدعوة الإسلامية، وسعيه الدءوب لتجديد الخطاب الديني، ونشر سماحة الإسلام وسعة أفقه، إلى جانب وقوفه المستمر في مواجهة التشدد والتطرف والإرهاب.

وطلب «الياقوتي» من وزارة الأوقاف المصرية إمداد الشعب السوداني بمزيد من الأئمة والمبعوثين من الأزهر لنشر الفكر الوسطي المعتدل، كما قدم الدعوة لوزير الأوقاف بزيارة السودان في أقرب وقت ممكن.

وأعرب «الياقوتي» عن تضامن الشعب السوداني مع مصر العروبة في حربها ضد التطرف والإرهاب، مؤكدا أن مصر بالنسبة للسودان عشق تبرهن عليه أشكال كثيرة، من أهمها ثبات هذه العلاقة عبر السنين، مثمنين دور مصر الفكري الريادي، فهي ذات الدور الكبير في ربط جميع الأمة العربية والإسلامية بأفكارها الوسطية البناءة، مبدين سعادتهم البالغة بعودة مصر القوية إلى ريادتها العربية والإسلامية، وتبوؤ المكانة التي تستحقها على الساحة الدولية، مما يصب في مصلحة العرب والمسلمين جميعًا.